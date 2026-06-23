В Петербурге установили 34 светильника около станции метро «Черная речка»

До реконструкции там работали около двух десятков устаревших фонарей, которые уже не обеспечивали достаточного уровня освещенности. На их месте установили 34 современных светодиодных светильника на металлических опорах. Кроме того, специалисты проложили под землей 1,7 км кабельных линий, что позволило убрать из пространства лишние провода и сохранить открытый вид на сквер. Отмечается, что для нового освещения выбрали светодиоды с теплой температурой свечения — 3000 Кельвинов.