В Петербурге установили 34 светильника около станции метро «Черная речка»

Специалисты установили 34 светильника в сквере рядом со станцией метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
До реконструкции там работали около двух десятков устаревших фонарей, которые уже не обеспечивали достаточного уровня освещенности. На их месте установили 34 современных светодиодных светильника на металлических опорах. Кроме того, специалисты проложили под землей 1,7 км кабельных линий, что позволило убрать из пространства лишние провода и сохранить открытый вид на сквер. Отмечается, что для нового освещения выбрали светодиоды с теплой температурой свечения — 3000 Кельвинов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.