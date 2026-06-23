Данила Якушев женился на 19-летней девушке, в которую влюбился после интервью

Российский актер Данила Якушев, который прославился благодаря внешней схожести с актером Райаном Гослингом, женился на 19-летней Кристине Недуруевой, которую он увидел в уличном интервью. Об этом девушка рассказала во вторник, 23 июня.
Недуруева опубликовала в личном блоге видеозапись из ЗАГСа с наложенным звуком из мультфильма «Шрек».
— Семья Якушевых, — написала девушка.
Своими планами о браке с Недуруевой Якушев поделился 9 апреля. Он выразил мнение, что разница в возрасте с девушкой не мешает отношениям и делает их крепче. Актер подчеркнул, что супруга дает жизненную энергию, которой ему не хватает.
Российский актер Алексей Воробьев рассказал, что случайно выдал свою тайную свадьбу с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, забыв снять обручальное кольцо перед съемками. В результате партнерши исполнителя по фильму заметили украшение и спросили, со съемок ли оно.
16 июня британский актер Том Холланд подтвердил информацию о том, что он женился на американской актрисе Зендее. Он подчеркнул, что нашел свою любовь и стал «самым счастливым человеком на свете».