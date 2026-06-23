Данила Якушев женился на 19-летней девушке, в которую влюбился после интервью

Своими планами о браке с Недуруевой Якушев поделился 9 апреля. Он выразил мнение, что разница в возрасте с девушкой не мешает отношениям и делает их крепче. Актер подчеркнул, что супруга дает жизненную энергию, которой ему не хватает.