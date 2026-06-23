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Белорусский строитель погиб на стройке в Азербайджане, его коллега — в больнице

Белорусский строитель погиб на объекте в Баку, его коллега находится в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Азербайджане на строительном объекте погиб гражданин Беларуси, пишет БелТА.

Несчастны случай произошел в Баку 20 июня. Установлено, что днем примерно в 15.00 часов белорусский рабочий, который трудился на местную строительную компанию, упал с вышки и погиб. Другой белорус, его коллега, был травмирован и сейчас находится в больнице.

В посольстве Беларуси в Азербайджане сообщили, что к диппредставительству обращались родственники и доверенное лицо погибшего мужчины. Дипломаты оказали консультацию и помогли ускорить изготовление необходимых документов через ходатайство перед местными компетентными органами Азербайджана, чтобы оказать содействии в репатриации тела.

Тем временем МЧС сообщило об утечке опасной химии на железнодорожной станции под Минском: «Работают подразделения МЧС и спецотряд “Зубр”.

И мы писали, что в Гомеле рецидивист-насильник напал на пожилого соседа ради удовольствия, а затем вызвал себе скорую и попросил отвезти в психдиспансер.

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