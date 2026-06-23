Белорусский строитель погиб на стройке в Азербайджане, его коллега — в больнице

В Азербайджане на строительном объекте погиб гражданин Беларуси, пишет БелТА.
Несчастны случай произошел в Баку 20 июня. Установлено, что днем примерно в 15.00 часов белорусский рабочий, который трудился на местную строительную компанию, упал с вышки и погиб. Другой белорус, его коллега, был травмирован и сейчас находится в больнице.
В посольстве Беларуси в Азербайджане сообщили, что к диппредставительству обращались родственники и доверенное лицо погибшего мужчины. Дипломаты оказали консультацию и помогли ускорить изготовление необходимых документов через ходатайство перед местными компетентными органами Азербайджана, чтобы оказать содействии в репатриации тела.
И мы писали, что в Гомеле рецидивист-насильник напал на пожилого соседа ради удовольствия, а затем вызвал себе скорую и попросил отвезти в психдиспансер.