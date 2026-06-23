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Семь тюленей выпустили в море под Калининградом после реабилитации

Специалисты автономной некоммерческой организации «Сердце морей» выпустили в Балтийское море семь тюленей, прошедших курс реабилитации. Животные были возвращены в природу на побережье национального парка «Куршская коса». Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе центра.

Специалисты автономной некоммерческой организации «Сердце морей» выпустили в Балтийское море семь тюленей, прошедших курс реабилитации. Животные были возвращены в природу на побережье национального парка «Куршская коса». Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе центра.

У многих поступивших на реабилитацию в этом сезоне тюленят были серьезные травмы. Некоторые из них находились в состоянии критического истощения. Эксперты обеспечили животным необходимое лечение, помогли им набрать вес и восстановить природные охотничьи инстинкты. Для успешной адаптации в дикой природе в центре придерживались политики минимизации контактов между тюленями и людьми — это позволило избежать формирования у животных привязанности к человеку.

— На животных закрепили спутниковые метки, которые безопасно и надежно фиксируются на шерсти. Это позволит специалистам отслеживать перемещения тюленей после выпуска. Еще три подопечных центра — Майя, Шура и Влад — пока остаются под наблюдением. Их также выпустят в ближайшее время, когда животные наберут необходимую массу и будут готовы самостоятельно жить в природе, — передает официальная страница «Сердца морей» в VK.

Неравнодушные жители поселка Солзан в Иркутской области спасли детеныша нерпы, оставшегося без материнской опеки. Малыша обнаружили 16 марта мужчины, катавшиеся на снегоходах. Нерпенок был совсем крошечным и родился буквально за несколько дней до этого.

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