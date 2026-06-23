Семь тюленей выпустили в море под Калининградом после реабилитации

— На животных закрепили спутниковые метки, которые безопасно и надежно фиксируются на шерсти. Это позволит специалистам отслеживать перемещения тюленей после выпуска. Еще три подопечных центра — Майя, Шура и Влад — пока остаются под наблюдением. Их также выпустят в ближайшее время, когда животные наберут необходимую массу и будут готовы самостоятельно жить в природе, — передает официальная страница «Сердца морей» в VK.