Власти Нидерландов сообщили о первой эвтаназии неизлечимого ребенка до 12 лет

Никаких подробностей о точном возрасте ребенка, его имени, диагнозе и т. п. власти не раскрывают. По нидерландским законам эвтаназия может быть проведена при согласии самого больного и/или его близких, а также врача, установившего не только неизлечимость болезни, но и факт невыносимых страданий больного. Кроме того, в законе говорится, что «врач должен убедиться, что пациент не действует под принуждением, и должен получить второе мнение как минимум от одного независимого коллеги». В прошлом году около 6% всех смертей в Нидерландах были связаны с эвтаназией.