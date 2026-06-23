В Мадриде произошел взрыв в небоскребе, людей эвакуируют

Согласно имеющимся данным, пожарные службы оперативно отреагировали на происшествие, прибыв на место инцидента в кратчайшие сроки. Местные власти о пострадавших не сообщали, однако двум сотрудникам, подвергшимся воздействию угарного газа, была оказана медицинская помощь.