Более 150 жителям Дербентского района Дагестана помогла мобильная бригада

Мобильная бригада с начала 2026 года помогла более 150 жителям Дербентского района Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Выезды осуществлялись при поддержке национального проекта «Семья».
Один из выездов был организован для жителей сел Белиджи и Зидьян-Казмаляр. В этот раз десять пожилых граждан доставили в районную поликлинику, где их приняли без очереди. Сначала пациенты прошли первичный осмотр терапевта, после чего получили консультации профильных специалистов. По завершении всех обследований пожилых людей доставили обратно домой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.