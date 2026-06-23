Более 150 жителям Дербентского района Дагестана помогла мобильная бригада

Один из выездов был организован для жителей сел Белиджи и Зидьян-Казмаляр. В этот раз десять пожилых граждан доставили в районную поликлинику, где их приняли без очереди. Сначала пациенты прошли первичный осмотр терапевта, после чего получили консультации профильных специалистов. По завершении всех обследований пожилых людей доставили обратно домой.