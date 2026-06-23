Небоскреб в деловом районе Мадрида эвакуировали после взрыва

В небоскребе в деловом районе Мадрида произошел взрыв, после чего всех, кто находился в здании, эвакуировали. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил представитель Национальной полиции страны.
— Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших, — заявил правоохранитель.
Он уточнил, что взрыв прогремел в башне энергетической компании Moeve — одном из небоскребов делового комплекса, расположенном в районе Чамартин, передает РИА Новости.
По данным журналистов, возгорание произошло в техническом помещении на 25-м этаже здания. На место случившегося прибыли пожарные, сотрудники полиции и врачи. Позднее пожар потушили, двум людям оказали помощь из-за легкого отравления дымом, а еще одной женщине-прохожей — из-за приступа тревоги. Экстренные службы выясняют причины взрыва и последовавшего за ним пожара, передает телерадиокомпания RTVE.
19 июня в Новосибирске в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме на улице Народной пострадали два человека.
15 июня Самаре после хлопка газа и последовавшего за ним пожара в жилом доме погибли два человека.