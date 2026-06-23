Четвертый класс пожарной опасности объявили в Нижегородской области

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается в Нижегородской области с 24 по 29 июня. По прогнозу синоптиков, местами в регионе установится четвертый класс пожарной опасности, что может привести к увеличению числа природных возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».