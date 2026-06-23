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Четвертый класс пожарной опасности объявили в Нижегородской области

С 24 по 29 июня жителей просят отказаться от посещения лесов и разведения костров.

Источник: Комсомольская правда

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается в Нижегородской области с 24 по 29 июня. По прогнозу синоптиков, местами в регионе установится четвертый класс пожарной опасности, что может привести к увеличению числа природных возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В ближайшие дни возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Специалисты не исключают увеличение количества очагов возгораний и расширение площади природных пожаров. В отдельных случаях огонь может представлять угрозу для населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

В связи с этим жителей региона призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. При введении ограничений на посещение лесов рекомендуется отказаться от прогулок и отдыха на лесных территориях.

Также нижегородцам напоминают о запрете на сжигание мусора на садовых и дачных участках, разведение костров в лесах и рядом с ними. Не следует оставлять непотушенные сигареты, спички, стеклянные бутылки и другой мусор, который может стать причиной возгорания.

Если вы заметили природный пожар или задымление, необходимо незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы.

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