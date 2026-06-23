Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира

Роналду открыл счет на шестой минуте. На 39-й он забил еще один гол в ворота команды Узбекистана. Ранее он забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Прежде Роналду делил первое место по этому показателю с аргентинцем Лионелем Месси.