СК: троих калининградцев осудили за вымогательства и похищение человека

Еще один эпизод произошел в августе 2024 года. Двое подсудимых похитили своего знакомого, надев ему на голову пакет, и под угрозой расправы потребовали передать 500 тыс. рублей. После этого они связались с родственниками мужчины через социальные сети и потребовали выкуп, угрожая убить похищенного.