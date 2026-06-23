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СК: троих калининградцев осудили за вымогательства и похищение человека

Двое из осужденных получили 7 и 7,5 года колонии строго режима. Третий — 3,5 года общего режима.

В Калининграде суд вынес приговор троим местным жителям, признанным виновными в вымогательствах и похищении человека. В зависимости от роли каждого они получили от 3,5 до 7,5 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как установили следствие и суд, в октябре 2023 года фигуранты возле автозаправочной станции на улице Литовский Вал напали на незнакомого мужчину, избили его, отобрали паспорт и потребовали 20 тыс. рублей. При этом они ложно обвиняли потерпевшего в распространении наркотиков.

Еще один эпизод произошел в августе 2024 года. Двое подсудимых похитили своего знакомого, надев ему на голову пакет, и под угрозой расправы потребовали передать 500 тыс. рублей. После этого они связались с родственниками мужчины через социальные сети и потребовали выкуп, угрожая убить похищенного.

Кроме того, в сентябре 2024 года один из обвиняемых избил знакомого и потребовал от него 500 тыс. рублей за якобы нанесенное оскорбление, угрожая дальнейшим применением насилия.

По данным областного суда, одному из осужденных назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Двое других получили 7 и 7,5 года колонии строгого режима.

Приговор вынес Ленинградский районный суд Калининграда. В законную силу не вступил.

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