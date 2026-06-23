Дрозденко пообещал 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон ВСУ над Ленобластью

Он также напомнил, что при заключении контракта через областной военкомат резервистам полагается единовременная выплата в 250 тысяч рублей. Ежемесячная заработная плата составит от 200 тысяч рублей, а контрактники будут застрахованы на сумму двух миллиона рублей. Дрозденко подчеркнул, что основная функция МОГ заключается в защите неба Ленинградской области, критической инфраструктуры и жителей от воздушных угроз.