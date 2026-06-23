Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко пообещал 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон ВСУ над Ленобластью

Для бойцов мобильных огневых групп (МОГ), задача которых — защита Ленинградской области от дронов, ввели новые меры поддержки. Губернатор Александр Дрозденко во вторник, 23 июня, сообщил о том, что за каждый сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.

Для бойцов мобильных огневых групп (МОГ), задача которых — защита Ленинградской области от дронов, ввели новые меры поддержки. Губернатор Александр Дрозденко во вторник, 23 июня, сообщил о том, что за каждый сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.

Он также напомнил, что при заключении контракта через областной военкомат резервистам полагается единовременная выплата в 250 тысяч рублей. Ежемесячная заработная плата составит от 200 тысяч рублей, а контрактники будут застрахованы на сумму двух миллиона рублей. Дрозденко подчеркнул, что основная функция МОГ заключается в защите неба Ленинградской области, критической инфраструктуры и жителей от воздушных угроз.

— Оформляем на службу в ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» мужчин в возрасте до 62 лет (в зависимости от воинского звания). Работа очень важная, условия — интересные, — написал губернатор в своем Telergram-канале.

Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских дронов во время Петербургского международного экономического форума. Так, 3 июня беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Пострадали несколько человек.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше