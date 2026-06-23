Дрозденко пообещал 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон ВСУ над Ленобластью

Для бойцов мобильных огневых групп (МОГ), задача которых — защита Ленинградской области от дронов, ввели новые меры поддержки. Губернатор Александр Дрозденко во вторник, 23 июня, сообщил о том, что за каждый сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.
Он также напомнил, что при заключении контракта через областной военкомат резервистам полагается единовременная выплата в 250 тысяч рублей. Ежемесячная заработная плата составит от 200 тысяч рублей, а контрактники будут застрахованы на сумму двух миллиона рублей. Дрозденко подчеркнул, что основная функция МОГ заключается в защите неба Ленинградской области, критической инфраструктуры и жителей от воздушных угроз.
— Оформляем на службу в ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» мужчин в возрасте до 62 лет (в зависимости от воинского звания). Работа очень важная, условия — интересные, — написал губернатор в своем Telergram-канале.
Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских дронов во время Петербургского международного экономического форума. Так, 3 июня беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Пострадали несколько человек.