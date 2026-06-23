Жительница Нижнего Новгорода второй раз за год сорвала куш в лотерею

Первый крупный выигрыш пришёл к Юлии зимой — тогда она получила 5 миллионов рублей. По словам женщины, незадолго до этого ей несколько дней подряд снилась мама, и именно с этим она связала свою удачу. Полученные деньги семья направила на строительство загородного дома.