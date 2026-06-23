«Клетка сложнее Boeing»: биолог Никитин о начале жизни и цене интеллекта

• [00:00] Где проходит граница между живым и неживым.
• [07:47] Гипотеза мира РНК: жизнь началась с одной молекулы.
• [17:04] Определение жизни от NASA: химическая система с дарвиновской эволюцией.
• [20:35] Почему эволюция не может остановиться: гонка вооружений.
• [25:19] Выход обезьян в саванну: почему люди победили, а павианы нет.
• [30:00] Плата за прямохождение: остеохондроз и трудные роды.
• [34:26] Высокий интеллект и его цена: депрессия, воспаление, тревога.
• [41:05] Преимплантационная диагностика: как исключить наследственные болезни по ОМС.
Граница между живым и неживым в естественных науках не является абсолютной, рассказал в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК эволюционный биолог Михаил Никитин, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». По его словам, вирусы можно считать живыми: они размножаются, меняются и эволюционируют. «В естественных науках абсолютно точное определение и четкие границы между объектами почти никогда не встречаются», — отметил Никитин.
Ученый также объяснил, как могла появиться жизнь: по одной из главных гипотез, все началось с мира РНК — молекул, которые еще до появления клеток могли хранить информацию и копировать себя. Говоря о сложности клетки, Никитин напомнил известное сравнение: случайная сборка клетки так же невероятна, как самосборка Boeing 747 при прохождении урагана через свалку.
Отдельно Никитин рассказал, какую цену человек заплатил за эволюцию: прямохождение привело к проблемам со спиной и трудным родам, а высокий интеллект может быть связан с большей тревожностью, риском депрессии и воспалительными процессами.