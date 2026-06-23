«Клетка сложнее Boeing»: биолог Никитин о начале жизни и цене интеллекта

Ученый также объяснил, как могла появиться жизнь: по одной из главных гипотез, все началось с мира РНК — молекул, которые еще до появления клеток могли хранить информацию и копировать себя. Говоря о сложности клетки, Никитин напомнил известное сравнение: случайная сборка клетки так же невероятна, как самосборка Boeing 747 при прохождении урагана через свалку.