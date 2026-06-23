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«Клетка сложнее Boeing»: биолог Никитин о начале жизни и цене интеллекта

Биолог Михаил Никитин объяснил, где проходит граница между живым и неживым, как мир РНК мог привести к клетке и что ждет человека, — в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК.

• [00:00] Где проходит граница между живым и неживым.

• [07:47] Гипотеза мира РНК: жизнь началась с одной молекулы.

• [17:04] Определение жизни от NASA: химическая система с дарвиновской эволюцией.

• [20:35] Почему эволюция не может остановиться: гонка вооружений.

• [25:19] Выход обезьян в саванну: почему люди победили, а павианы нет.

• [30:00] Плата за прямохождение: остеохондроз и трудные роды.

• [34:26] Высокий интеллект и его цена: депрессия, воспаление, тревога.

• [41:05] Преимплантационная диагностика: как исключить наследственные болезни по ОМС.

Граница между живым и неживым в естественных науках не является абсолютной, рассказал в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК эволюционный биолог Михаил Никитин, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». По его словам, вирусы можно считать живыми: они размножаются, меняются и эволюционируют. «В естественных науках абсолютно точное определение и четкие границы между объектами почти никогда не встречаются», — отметил Никитин.

Ученый также объяснил, как могла появиться жизнь: по одной из главных гипотез, все началось с мира РНК — молекул, которые еще до появления клеток могли хранить информацию и копировать себя. Говоря о сложности клетки, Никитин напомнил известное сравнение: случайная сборка клетки так же невероятна, как самосборка Boeing 747 при прохождении урагана через свалку.

Отдельно Никитин рассказал, какую цену человек заплатил за эволюцию: прямохождение привело к проблемам со спиной и трудным родам, а высокий интеллект может быть связан с большей тревожностью, риском депрессии и воспалительными процессами.