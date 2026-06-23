До рекорда — один шаг: Калининградскую область готовит к испытанию тропический зной

Сразу три метеорологические модели — ECMWF, GFS и ICON — показывают, что в воскресенье воздух в регионе может прогреться примерно до +33…+35 в тени. В соседних странах ожидают ещё более сильную жару: на юге Польши и востоке Германии прогнозируют до +38…+40.