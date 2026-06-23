На Дону участникам СВО начали выплачивать до 350 тысяч рублей на предпринимательство

Статистика показывает рост востребованности этой меры. В 2025 году в регионе заключили 72 социальных контракта с участниками СВО и членами их семей, однако тогда еще требовалось подтверждение статуса малоимущей семьи, и доля таких соглашений составила 1,5% от общего объема. В нынешнем году, после отмены учета доходов, подписано уже 32 социальных контракта. Данная работа ведется в рамках реализации национального проекта «Семья», ключевыми целями которого являются поддержка граждан, укрепление их благополучия и решение демографических задач страны.