Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

«Это результат огромной работы нашей выпускницы и, конечно, заслуга ее педагогов. Такой пример вдохновляет, показывает, каких высот могут достичь московские школьники. Уверена, она поступит в вуз мечты и добьется больших профессиональных успехов!» — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
В Telegram-канале ведомства уточняется, что выпускница ожидает результаты по пятому экзамену — информатике. В пресс-службе департамента отметили, что ее результат является единственным таким в столице в 2026 году. Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике, победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и призером конференции «Инженеры будущего».