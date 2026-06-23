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Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Ученица инженерного предпрофессионального класса школы № 1409 Москвы набрала 100 баллов по четырем предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ): русскому языку, профильной математике, химии и физике. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Источник: РИА "Новости"

«Это результат огромной работы нашей выпускницы и, конечно, заслуга ее педагогов. Такой пример вдохновляет, показывает, каких высот могут достичь московские школьники. Уверена, она поступит в вуз мечты и добьется больших профессиональных успехов!» — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что выпускница ожидает результаты по пятому экзамену — информатике. В пресс-службе департамента отметили, что ее результат является единственным таким в столице в 2026 году. Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике, победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и призером конференции «Инженеры будущего».

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