Врач Белоусова заявила, что томаты со шкуркой могут навредить людям с гастритом

В свою очередь гастроэнтеролог Александра Метелина рассказала, что поставить диагноз «хронический гастрит» только на основании внешнего вида слизистой оболочки желудка во время эндоскопии невозможно. Она подчеркнула, что заключение о заболевании должно основываться на результатах гистологического анализа ткани (биопсии).