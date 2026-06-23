Врач Белоусова заявила, что томаты со шкуркой могут навредить людям с гастритом

Употребление томатов со шкуркой может навредить здоровью в случае обострения гастрита, энтерита и колита. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.
Она отметила, что помидоры богаты витаминами, ликопином и каротиноидами, а их кожица представляет собой клетчатку. При этом человеческий организм почти не усваивает шкурку.
— Ее мы практически не усваиваем, но это подкормка для братьев наших меньших — кишечной микрофлоры, — объяснила специалист.
При обострении гастрита, энтерита и колита из рациона стоит исключить любые свежие овощи, включая томаты. Когда обострения заболеваний нет, то и противопоказания в отношении помидоров также отсутствуют, передает телеканал 360.
В свою очередь гастроэнтеролог Александра Метелина рассказала, что поставить диагноз «хронический гастрит» только на основании внешнего вида слизистой оболочки желудка во время эндоскопии невозможно. Она подчеркнула, что заключение о заболевании должно основываться на результатах гистологического анализа ткани (биопсии).