«Звездач»: Чистая прибыль частной клиники Елены Малышевой выросла в 10 раз

— Спустя почти десять лет клиника остается действующим и вполне крупным бизнесом. По итогам 2025 года выручка центра составила 439 миллиона рублей. Это практически столько же, сколько и годом ранее. Зато прибыль выросла гораздо заметнее — с 1,7 до 11,7 миллиона рублей, — говорится в публикации.