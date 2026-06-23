«Звездач»: Чистая прибыль частной клиники Елены Малышевой выросла в 10 раз

Медицинский центр, доля в котором принадлежит телеведущей Елене Малышевой, показал выручку в размере 439 миллионов рублей по итогам 2025 года. Таким образом, чистая прибыль учреждения составила почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По имеющимся данным, задолженность клиники перед Федеральной налоговой службой оценивается примерно в тысячу рублей. Компания участвовала в нескольких судебных разбирательствах, которые были завершены. При этом в 2024 году выручка медицинского центра достигла 450 миллионов рублей, а чистая прибыль — 1,7 миллиона рублей. Малышева владеет 35 процентами акций компании.
— Спустя почти десять лет клиника остается действующим и вполне крупным бизнесом. По итогам 2025 года выручка центра составила 439 миллиона рублей. Это практически столько же, сколько и годом ранее. Зато прибыль выросла гораздо заметнее — с 1,7 до 11,7 миллиона рублей, — говорится в публикации.
Малышева летом 2025 года подала заявление в налоговую службу о ликвидации юридического лица «Есть здорово» — под таким названием работал ее магазин здорового питания. Причиной его закрытия стали финансовые убытки.