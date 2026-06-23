Ученый Шихов: Смерчи могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую области

— В ближайшие же дни риск возникновения смерчей сохраняется в регионах Зауралья. Сегодня это восток Свердловской области, Тюменская область и ХМАО. Еще, возможно, в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга, — отметил специалист в беседе с РИА Новости.