Ученый Шихов: Смерчи могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую области

В ближайшие дни смерчи могут пройти на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Такое мнение во вторник, 23 июня, выразил профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.
— В ближайшие же дни риск возникновения смерчей сохраняется в регионах Зауралья. Сегодня это восток Свердловской области, Тюменская область и ХМАО. Еще, возможно, в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга, — отметил специалист в беседе с РИА Новости.
Смерч прошелся по Свердловской области вечером 22 июня. Сильнее всего пострадал город Кушва, в котором проживают около 27 тысяч человек. Там оказались повреждены десятки частных домов, а некоторые — полностью разрушены. В результате пострадали 16 человек. Какие районы пострадали сильнее всего и стоит ли жителям ждать компенсаций, выясняла «Вечерняя Москва».
23 июня синоптик Андрей Пулин заявил, что угроза разрушительных шквалов ветра и вероятность формирования новых смерчей сохраняется в восточных районах Свердловской и западных районах Тюменской областей.