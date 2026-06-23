Беспрозванных пообещал изучить вопрос с вырубкой зелёной зоны для строительства магазина на Гагарина в Калининграде

Несколько раз [встречается вопрос про] парк Кляйста на Гагарина, «мнение жителей игнорируется». Не знаю, какое там мнение у жителей. До меня оно просто ещё не доходило. Но мы обязательно с вами свяжемся. Посмотрим, что там за проблемы, какие игнорируются мнения жителей. Спасти парк на Гагарина. Хорошо, посмотрим, какая угроза. Не готов сейчас ничего сказать, что за угроза парку на Гагарина, но обязательно свяжемся, — сказал Беспрозванных.