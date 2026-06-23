Беспрозванных пообещал изучить вопрос с вырубкой зелёной зоны для строительства магазина на Гагарина в Калининграде

Губернатор Алексей Беспрозванных обещал изучить вопрос с вырубкой зелёной зоны для строительства магазина на улице Гагарина в Калининграде. Об этом он заявил в ответ жителям в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте»,
Несколько раз [встречается вопрос про] парк Кляйста на Гагарина, «мнение жителей игнорируется». Не знаю, какое там мнение у жителей. До меня оно просто ещё не доходило. Но мы обязательно с вами свяжемся. Посмотрим, что там за проблемы, какие игнорируются мнения жителей. Спасти парк на Гагарина. Хорошо, посмотрим, какая угроза. Не готов сейчас ничего сказать, что за угроза парку на Гагарина, но обязательно свяжемся, — сказал Беспрозванных.
Ранее региональные власти разрешили компании «ТЦ Гагаринский» построить магазин на участке с кадастровым номером 39:15:132607:674. Его площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метров. На территории, которая располагается вдоль Гагаринского ручья, растут взрослые деревья. В довоенное время здесь находился парк.
В мае организации выдали порубочный билет на 149 деревьев в зелёной зоне на Гагарина. Согласно документу, для строительства магазина спилят ольхи, ивы, клёны, вязы и другие растения. Компенсационная стоимость составила 4,8 миллиона рублей. Взамен также обещают высадить новые деревья. Озеленение проведут на улице Куйбышева. Там появятся 102 граба и два клёна.
По данным аналитического сервиса Seldon.basis, ООО «ТЦ Гагаринский» зарегистрировано в Калининграде в 2025 году. Генеральным директором и одним из учредителей является Станислав Перевертун. Совладелец компании — депутат Горсовета Виталий Плавский.
Ранее земля на улице Гагарина принадлежала компании «Вест Инвест» и предназначалась под парковку. В 2021 году её переводили в зону озеленённых территорий, где запрещается строительство. Однако владелец участка смог оспорить решение. Недвижимость вернули в коммунально-складскую зону, которая подходит, в том числе, для размещения коммерческих объектов и зданий общественно-делового назначения.
Согласно информации на портале VisitPrussia, в довоенный период территория относилась к Кальтхофскому парку, который также называли парком Кляйста. Он появился в начале ХХ века и отличался интересной планировкой, каскадом прудов, старыми липами и дубами. Площадь зелёной зоны составляла более четырёх гектаров.
Бертольд Кляйст был меценатом, поэтом и владельцем поместья Кальтхоф. В 1905 году он передал городу парковую территорию.