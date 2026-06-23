Медики усомнились во влиянии лишнего веса родителей на склонность детей к ожирению

Оказалось, что вариации в структуре генома со стороны матери объясняли 79% различий в частоте развития ожирения у их детей в первые восемь лет их жизни, тогда как для отцов этот показатель был еще выше и составлял около 94%. Это говорит о первоочередной роли «прямых» генетических факторов риска в развитии лишнего веса, что следует учитывать при разработке мер, нацеленных на профилактику ожирения среди подрастающего поколения, подытожили Бонд и его коллеги.