Медики усомнились во влиянии лишнего веса родителей на склонность детей к ожирению

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Европейские и австралийские медики не обнаружили статистически значимых свидетельств того, что лишний вес у отцов и матерей на момент зачатия ими ребенка существенным образом влияет на склонность их потомков к ожирению. Это говорит о первоочередной роли «прямых» генетических факторов риска в развитии лишнего веса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS Medicine.
«Ожирение часто является проблемой для всей семьи, причины чего не всегда ясны. Мы показали, что эти семейные проблемы чаще всего обусловлены наследственностью, а не массой тела родителей во время зачатия и вынашивания ребенка. Конечно, будущим матерям всегда полезно избавиться от лишнего веса, однако это не снизит риск развития ожирения у их детей», — заявил старший научный сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Том Бонд, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Бонд и его коллеги пришли к такому выводу при анализе данных, которые собирались медицинскими и социальными службами Норвегии при наблюдении за жизнью 86 тыс. детей, родившихся в промежутке между 1999 и 2009 годами. Медики регулярно замеряли их вес, индекс массы тела и отслеживали различные нарушения пищевого поведения, а также проводили аналогичные наблюдения среди родителей этих юных норвежцев.
Европейские и австралийские исследователи воспользовались этими данными для проверки набирающей популярность идеи о том, что на вероятность развития ожирения влияют не только генетические факторы и особенности воспитания ребенка, но и также то, какой массой тела обладали его отец и мать на момент появления плода. Многие биологи предполагают, что связанные с ожирением изменения в работе организма мужчины и женщины могут особым образом менять характер развития зародыша, что ведет к увеличению риска развития ожирения.
Для проверки этой гипотезы ученые сопоставили то, как различался индекс массы тела у однояйцевых близнецов, обычных братьев и сестер, а также детей, обладающих одним общим родителем, чьи матери и отцы обладали высоким или низким индексом массы тела на момент зачатия плода. Опираясь на эти статистические данные, исследователи вычислили долю генетической компоненты, обуславливающей склонность этих детей к ожирению.
Оказалось, что вариации в структуре генома со стороны матери объясняли 79% различий в частоте развития ожирения у их детей в первые восемь лет их жизни, тогда как для отцов этот показатель был еще выше и составлял около 94%. Это говорит о первоочередной роли «прямых» генетических факторов риска в развитии лишнего веса, что следует учитывать при разработке мер, нацеленных на профилактику ожирения среди подрастающего поколения, подытожили Бонд и его коллеги.
Об ожирении.
В последние четыре десятилетия число людей с лишним весом и ожирением стремительно растет по всему миру. По оценкам экспертов ВОЗ, число носителей ожирения утроилось по сравнению с 1975 годом, а число мужчин и женщин с лишним весом в конце прошлого десятилетия достигло отметки примерно в 2 млрд. Помимо диетических факторов, за последние два десятилетия ученые открыли несколько десятков мутаций, способствующих набору лишнего веса.