Кубок Вооружённых Сил РФ по боксу: в Саратове разыграли путёвки на чемпионат страны

Никита Корецкий продемонстрировал уверенную и зрелую тактику на протяжении всех боёв и в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала. Победа на Кубке Вооружённых Сил принесла спортсмену не только титул чемпиона ВС РФ, но и заветную путёвку на чемпионат России — теперь перед ним открывается возможность побороться за место в национальной сборной.