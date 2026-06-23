Невестка Михаила Ножкина рассказала о последних днях жизни артиста

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в последние несколько дней жизни перестал сначала есть, а потом и пить. Об этом рассказала невестка артиста Лидия.
По словам девушки, актер умер тихо и спокойно, у нее на руках.
— Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил. Видимо, наступил момент, когда организму уже стало тяжело, — приводит слова Лидии РИА Новости.
Она также рассказала, что два года назад Ножкин перенес операцию, после которой практически ни с кем не общался и не выходил из дома.
Михаил Ножкин скончался 22 июня. Он является автором гимна «Бессмертного полка», а его песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали народными. Адвокат Александр Бенхин уточнил, что основным наследником актера является его внебрачный сын. Как сложился жизненный путь Ножкина, вспоминала «Вечерняя Москва».
Народный артист незадолго до смерти планировал посетить Курск. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о том, что актеру очень хотелось увидеть, как живет эта героическая земля. Представители Союза кинематографистов России сообщили, что прощание с Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме на территории храма Христа Спасителя.