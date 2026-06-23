В кабмине заявили об особом внимании к поставкам топлива в Калининградскую область

Новак также сообщил, что помимо полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина власти рассматривают запрет на вывоз дизельного топлива. По словам вице-премьера, оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных ведомств фактически собирается ежедневно: эти меры должны помогать решать логистические проблемы в отдельных регионах и на конкретных АЗС.