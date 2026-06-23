Корпорация спустилась в Почаинский овраг

Корпорация развития Нижегородской области назначена управлять региональным АО «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» (ДиРОН). Это общество выступает генподрядчиком по затянувшемуся проекту создания террасного парка в Почаинском овраге. Изначально завершить благоустройство оврага планировалось еще осенью 2024 года, но с тех пор сроки неоднократно сдвигались. Готовность террасного парка оценивается в 65%, очередной срок ввода объекта намечен на конец 2026 года. Пока заказчик Нижнего Новгорода и ДиРОН не договорились об увеличении расходов на парк в овраге, а муниципалитет пока не отменил понижающий коэффициент по контракту.