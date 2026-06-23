Беспрозванных пообещал запустить в Калининградской области программу «Чистая вода»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил о создании региональной программы «Чистая вода», которая должна помочь решить проблемы с качеством водоснабжения в муниципалитетах. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира во вторник, 23 июня.
По словам губернатора, проблема качества воды остается системной для ряда муниципалитетов области. Ранее для решения подобных вопросов действовала федеральная программа «Чистая вода», однако она завершилась.
«Ранее была такая программа федеральная “Чистая вода”. Она, к сожалению, закончилась, но своим распоряжением я сформирую новую сегодня программу. Она региональная будет — “Чистая вода”», — заявил Беспрозванных.
Глава региона сообщил, что власти уже провели инвентаризацию проблемных объектов по всей области и определили территории, где ситуация с водоснабжением требует первоочередного вмешательства.
«Программа формируется, и обязательно через каждого главу муниципалитета на сайте вывесим приоритетные адреса и участки, где мы это будем делать. Понятно, что сейчас средств в полном объёме, наверное, не будет, но начинаем мы с самых приоритетных вопросов», — отметил губернатор.
Сроки утверждения программы и объемы ее финансирования губернатор в ходе эфира не уточнил.
Проблема качества воды неоднократно поднималась жителями во время встреч с главой региона в муниципалитетах. Так, в декабре прошлого года жители Ладушкина жаловались губернатору на грязную воду с неприятным запахом и осадком. Аналогичные обращения звучали летом 2025 года в Гвардейском округе, где жители нескольких поселков сообщали о ржавой и черной воде из-под крана. В мае прошлого года вопросы качества воды также поднимались на встрече губернатора с жителями Краснознаменского округа.