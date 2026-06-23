Беспрозванных пообещал запустить в Калининградской области программу «Чистая вода»

Проблема качества воды неоднократно поднималась жителями во время встреч с главой региона в муниципалитетах. Так, в декабре прошлого года жители Ладушкина жаловались губернатору на грязную воду с неприятным запахом и осадком. Аналогичные обращения звучали летом 2025 года в Гвардейском округе, где жители нескольких поселков сообщали о ржавой и черной воде из-под крана. В мае прошлого года вопросы качества воды также поднимались на встрече губернатора с жителями Краснознаменского округа.