Владимир Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова

Верховный главнокомандующий вручил награду под звуки торжественного марша и фанфар в присутствии личного состава полка, выстроившегося в зале воинской славы. Директор ФСО Дмитрий Кочнев обратился к главе государства и военнослужащим. Он заверил, что кремлевцы, как и вся структура, будут верно служить данной присяге. Военнослужащие встретили награду троекратным «ура», отмечая 90-летие своего подразделения.