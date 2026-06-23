Владимир Путин вручил Президентскому полку ФСО России орден Жукова

Церемония вручения ордена Жукова Президентскому полку Федеральной службы охраны (ФСО) России во вторник, 23 июня, состоялась в Георгиевском зале Кремля. Президент РФ Владимир Путин прикрепил знак ордена к знамени полка, поздравив военнослужащих с заслуженной наградой.
Верховный главнокомандующий вручил награду под звуки торжественного марша и фанфар в присутствии личного состава полка, выстроившегося в зале воинской славы. Директор ФСО Дмитрий Кочнев обратился к главе государства и военнослужащим. Он заверил, что кремлевцы, как и вся структура, будут верно служить данной присяге. Военнослужащие встретили награду троекратным «ура», отмечая 90-летие своего подразделения.
— Символично, что именно вам доверено охранять сердце России — Московский Кремль, защищать многие другие важные государственные объекты, выполнять ответственные церемониальные миссии, в том числе нести службу в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, проводить разводы пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля, — передает слова Путина официальный сайт президента России.
Владимир Путин в 1 мая присвоил звание Героя Труда Российской Федерации пятерым гражданам за выдающиеся трудовые заслуги.