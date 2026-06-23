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24 июня в Ростовской области возможен небольшой дождь

Днём воздух прогреется до +25…+27°C.

Среда 24 июня 2026 года, обещает быть тёплой и комфортной.

Днём воздух прогреется до +25…+27°C, а в ночные часы температура составит от +15 до +21°C.

Утром ожидается ясная погода без осадков, однако днём возможна малооблачность и слабый кратковременный дождь с вероятностью от 37% до 68%.

Скорость ветра составит около 4−5 м/с преимущественно юго-западного или северного направлений.

Атмосферное давление ожидается на уровне 759 мм рт. ст., а влажность воздуха составит 53−64%. Из-за вероятности дневного дождя рекомендуется иметь при себе зонт.