Ветеран СВО Туленков рассказал об исчезнувшей после вербовки группе вагнеровцев

Также Туленков рассказал, что вооруженный мятеж главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в 2023 году, вызвал у заключенных осуждение. Он сообщил, что в тот день еще находился в исправительной колонии. Тогда заключенные, говоря о ЧВК, рассуждали не о политике, а о поступке бойцов «Вагнера» по отношению к оставшимся на фронте сослуживцам. Участник СВО пояснил, что осуждение у заключенных вызвало именно то, что из-за разбирательств могут пострадать военнослужащие на фронте.