Ветеран СВО Туленков рассказал об исчезнувшей после вербовки группе вагнеровцев

Группа участников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые записались в ЧВК из числа заключенных колонии, где отбывал наказание ветеран специальной военной операции (СВО) и писатель Даниил Туленков, пропала без следа. Об этом Туленков рассказал в мессенджере Telegram.
По словам мужчины, отбывавшие наказание в исправительной колонии № 53 и записавшиеся в «Вагнер» заключенные больше не выходили на связь. В чем причина такого исчезновения, Туленков не написал.
— В канун нового, 2023 года, они уехали, и больше никто, никогда, ничего вообще о них не слышал. Ни об одном человеке из этого набора, — говорится в публикации.
Также Туленков рассказал, что вооруженный мятеж главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в 2023 году, вызвал у заключенных осуждение. Он сообщил, что в тот день еще находился в исправительной колонии. Тогда заключенные, говоря о ЧВК, рассуждали не о политике, а о поступке бойцов «Вагнера» по отношению к оставшимся на фронте сослуживцам. Участник СВО пояснил, что осуждение у заключенных вызвало именно то, что из-за разбирательств могут пострадать военнослужащие на фронте.