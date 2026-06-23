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Находка XVII века: археологи сделали открытие в центре Калининграда

В ходе археологических исследований на территории бывшей Янтарной мануфактуры специалисты обнаружили фрагменты старинных фундаментов и кладок, относящихся к XVII-XIX векам. Об этом рассказал Музей Мирового океана.

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В ходе археологических исследований на территории бывшей Янтарной мануфактуры специалисты обнаружили фрагменты старинных фундаментов и кладок, относящихся к XVII-XIX векам. Об этом рассказал Музей Мирового океана.

Раскопки проводят в рамках подготовки проекта по адаптации исторического здания к современному использованию. Несмотря на предварительный характер работ, первые находки уже помогают учёным восстановить картину застройки старого Кёнигсберга и проследить её развитие на протяжении нескольких столетий.

Особый интерес вызывает историческая связь этого района с семьёй Иммануила Канта. По данным исследователей, неподалёку от Янтарной мануфактуры могли проживать родители знаменитого философа. Поэтому найденные элементы старой застройки, вероятно, относятся к городскому ландшафту, который Кант видел ещё в детстве.

Археологи продолжают исследования и рассчитывают получить новые данные о прошлом одного из самых интересных исторических уголков Калининграда.

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