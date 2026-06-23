РБК: «Почту России» предложили условно «разделить» на две части

Правительство изучает разные сценарии модернизации «Почты России», одним из которых является условное разделение сети почтовых отделений. Предлагается выделить отделения, которые приносят прибыль, и те, что выполняют важную социальную функцию, но не являются доходными. Для каждой группы могут быть установлены свои правила работы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил РБК со ссылкой на осведомленный источник.