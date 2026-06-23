РБК: «Почту России» предложили условно «разделить» на две части

Правительство изучает разные сценарии модернизации «Почты России», одним из которых является условное разделение сети почтовых отделений. Предлагается выделить отделения, которые приносят прибыль, и те, что выполняют важную социальную функцию, но не являются доходными. Для каждой группы могут быть установлены свои правила работы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил РБК со ссылкой на осведомленный источник.
По имеющимся данным, сейчас рассматриваются меры по снижению издержек в отделениях, расположенных в малых населенных пунктах. Так, 75 процентов из 36,1 тысячи отделений «Почты России» находятся в населенных пунктах с численностью до 10 тысяч человек, и сделать все из них прибыльными представляется невозможным.
И в связи с этим целесообразно разделить их на категории: генерирующие доход и выполняющие социальную функцию. Для второй группы предлагаются внедрение гибкого графика работы, привлечение самозанятых и другие меры, предусмотренные законопроектом о поддержке «Почты России». При этом возможность закрытия таких отделений не рассматривается.
— Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил РБК, что в настоящий момент обсуждается ряд сценариев развития «Почты России». Он также напомнил, что законопроект о модернизации компании принят в первом чтении. Его дальнейшее обсуждение будет продолжено, — говорится в материале.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» либо доставлять товары напрямую туда. Ведомство направило соответствующий законопроект в правительство.