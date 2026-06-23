Синоптик Шихов: При приближении смерча нужно двигаться перпендикулярно его пути

Если человек оказался в непосредственной близости к торнадо, то важно двигаться перпендикулярно пути смерча. Об этом рассказал пермский синоптик и доктор географических наук Андрей Шихов.
Он отметил, что скорость развития смерча может быть разной, а прогнозы обладают большой погрешностью. Кроме того, перед поездкой на природу узнать наверняка о таком явлении почти невозможно.
При этом, по словам Шихова, от обычных шквалов погибает людей больше, чем от торнадо. В основном это происходит в результате падения деревьев. В качестве примера он привел стихийное бедствие, прошедшее в Марий Эл в 2023 году.
— Там было восемь погибших и много пострадавших, никакого торнадо не было. Был просто шквал, и люди прятались в палатках и машинах. Если начинается сильный ветер и вокруг начинают массово падать деревья, то как раз нужно постараться смотреть, куда они падают, а не прятаться в палатке или машине, — подчеркнул специалист в беседе с Ura.ru.
22 июня смерч прошелся по Свердловской области, сильнее всего пострадал город Кушва, в котором проживает около 27 тысяч человек. Повреждения получили десятки частных домов, а некоторые оказались полностью разрушены. Из-за стихийного бедствия пострадали 16 человек. Какие районы пострадали сильнее всего и стоит ли жителям ждать компенсаций, выясняла «Вечерняя Москва».