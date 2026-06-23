Синоптик Шихов: При приближении смерча нужно двигаться перпендикулярно его пути

— Там было восемь погибших и много пострадавших, никакого торнадо не было. Был просто шквал, и люди прятались в палатках и машинах. Если начинается сильный ветер и вокруг начинают массово падать деревья, то как раз нужно постараться смотреть, куда они падают, а не прятаться в палатке или машине, — подчеркнул специалист в беседе с Ura.ru.