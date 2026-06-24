В аэропорту Казани на 20 часов задерживается рейс в Анталью

Пассажиры рейса в Анталью, который должен был вылететь из Казани ещё в 5:40 утра, уже двадцать часов находятся в аэропорту. Время вылета переносили каждые два часа, и сейчас отправление сдвинуто на час ночи следующего дня. Однако люди не уверены, что самолёт вылетит и тогда. Пассажиры жалуются, что им не предоставляют питание и проживание, а также не обещают компенсации, хотя у многих забронированы туры и оплачены отели.
Это не единичный случай. Сегодня, 23 июня, в международном аэропорту Казани массовые задержки затронули около двадцати рейсов. На вылет задержано девять рейсов, на прилёт — восемь. Причина сбоев — временные ограничения на полёты в аэропортах прибытия, в частности в Краснодаре и Сочи, а также перегрузка в аэропорту Антальи. При этом сама воздушная гавань Казани работает в штатном режиме.
Наиболее существенные задержки зафиксированы по южным направлениям. Рейс в Анталью на 13:40 задерживается почти на 23 часа. Рейс в Сочи на 14:55 отложен на 11 часов. Два вечерних рейса в Москву (на 20:45 и 21:50) опоздают почти на два часа. На прилёт также есть задержки: самолёты из Антальи, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Стамбула прибудут позже запланированного.
Проблемы с отправкой рейсов фиксируются и в самом аэропорту Антальи, где задержаны рейсы в Минеральные Воды, Москву, Махачкалу, Пермь и другие российские города. Это уже не первый день массовых задержек в казанском аэропорту. Накануне, 22 июня, из-за ограничений на полёты также скорректировали расписание более чем десяти рейсов. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуют уточнять статус вылета на сайтах авиакомпаний. Авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам питание и размещение в гостинице при задержке рейса более чем на четыре и восемь часов соответственно.