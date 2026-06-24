В аэропорту Казани на 20 часов задерживается рейс в Анталью

Пассажиры рейса в Анталью, который должен был вылететь из Казани ещё в 5:40 утра, уже двадцать часов находятся в аэропорту. Время вылета переносили каждые два часа, и сейчас отправление сдвинуто на час ночи следующего дня. Однако люди не уверены, что самолёт вылетит и тогда. Пассажиры жалуются, что им не предоставляют питание и проживание, а также не обещают компенсации, хотя у многих забронированы туры и оплачены отели.