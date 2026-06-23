«Клиенты — дети состоятельных родителей»: Роза Сябитова раскрыла детали бизнеса

Телеведущая Роза Сябитова владеет брачным агентством, которое ведет дела с 1995 года. В новом выпуске «Давай поженимся!» она рассказала подробнее о своем бизнесе.
По словам главной телесвахи страны, ее агентство продолжает работу уже более 30 лет и за эти годы прошло через массу адаптаций. Например, Сябитова закрыла офис и перевела работу в дистанционный формат.
— Несмотря на 30-летний опыт в сфере сватовства, не перестаю изучать эту тему, многое узнаю из книг и присматриваясь к героям нашей программы. За эти годы я поняла, что клиентов невозможно поставить на поток, поэтому сегодня много консультирую индивидуально, — рассказала телеведущая.
Сябитова не скрывает принципы работы своего агентства. По ее словам, обратившись к ней, человек проходит тестирование, которое помогает определить, действительно ли он хочет создать семью или же для этого пока нет предпосылок. Сваха отмечает, что молодые люди иногда сами не осознают, что еще не готовы к браку и для них в данный момент важнее всего — построение карьеры. Она добавляет, что с такими клиентами сотрудничество завершается, так как ей, как свахе, интересны только те, кто нацелен на создание семьи.
— Основные мои клиенты сегодня — дети состоятельных родителей. Но и людям, у которых нет возможности заплатить мне за консультацию, я тоже с радостью помогаю, — рассказала она.
При этом Роза Сябитова рассказала, что не пытается найти любовь. По словам артистки, сейчас все свои силы она отдает работе и общению с внуками. Она отметила, что ей «элементарно жалко» расходовать свою энергию на возможного жениха, поэтому лучше она потратит ее на внуков.