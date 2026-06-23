«Клиенты — дети состоятельных родителей»: Роза Сябитова раскрыла детали бизнеса

Сябитова не скрывает принципы работы своего агентства. По ее словам, обратившись к ней, человек проходит тестирование, которое помогает определить, действительно ли он хочет создать семью или же для этого пока нет предпосылок. Сваха отмечает, что молодые люди иногда сами не осознают, что еще не готовы к браку и для них в данный момент важнее всего — построение карьеры. Она добавляет, что с такими клиентами сотрудничество завершается, так как ей, как свахе, интересны только те, кто нацелен на создание семьи.