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Politico: Венгрия вновь блокирует переговоры о приеме Украины и Молдавии в ЕС

Венгрия вновь заблокировала начало нового этапа переговоров о приеме Украины и Молдовы в Европейский союз. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Венгрия вновь заблокировала начало нового этапа переговоров о приеме Украины и Молдовы в Европейский союз. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, Венгрия стала единственной страной — членом ЕС, выступившей против отправки официального письма Еврокомиссии и Евросовету, в котором излагается позиция 27 государств-членов об открытии новых этапов переговорного процесса. Будет предпринята попытка повторно утвердить это решение на следующей неделе.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил о том, что если Киев сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в ЕС, то в Будапешт будет организован референдум о ее членстве в объединении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен как можно быстрее принять Киев в состав блока. Он считает, что должен применять некие «креативные шаги», чтобы ускорить процедуру вступления Украины в объединение.

До этого Венгрия сняла 17-месячное вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Новое правительство Венгрии во главе с Мадьяром дало понять, что готово поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдавии.

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