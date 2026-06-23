Стало известно о жутких издевательствах над бойцами в «концлагере Сырского»

В штурмовом полку ВСУ «Скала» новобранцев могли содержать под постоянным надзором вооруженной охраны, избивать и удерживать от побега с помощью минных заграждений, следует из публикации украинского издания «Бабель».
Журналисты издания собрали показания более 30 бывших и действующих военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка. По их словам, подразделение применяло жесткие методы для предотвращения дезертирства среди мобилизованных.
Собеседники утверждают, что новобранцы не могли свободно передвигаться по территории учебного лагеря. Один из бывших военных рассказал, что даже в туалет бойцов водили только группами и под присмотром вооруженного конвоира.
В материале также говорится, что вокруг лагерей могли быть заминированные участки. Несколько источников сообщили о случаях подрыва людей, которые, предположительно, пытались покинуть расположение.
Отдельно приводятся свидетельства о побоях, карцере и других издевательствах. По данным авторов, часть опрошенных лично сталкивалась с физическим насилием или видела подобные случаи. В другом сообщении утверждается, что некоторых мобилизованных могли привязывать к квадроциклу и тащить по земле.
Особое внимание уделяется небоевым потерям. По информации украинского издания, за последние полгода удалось установить 26 случаев гибели новобранцев по причинам, не связанным с боевыми действиями.
425-й отдельный штурмовой полк «Скала» считается одним из подразделений, которые используют на наиболее тяжелых направлениях. По данным источников, туда массово направляют мобилизованных, в том числе людей с зависимостями, которых в командовании якобы называют «одноразками».