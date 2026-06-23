«Водитель сидел на обочине и переживал»: на Батальной легковушка сбила женщину на зебре — очевидцы

В Калининграде на улице Батальной машина сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтверждает областная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла во вторник, 23 июня, около 18:00 в районе дома № 115. За рулём Kia находился водитель 1982 года рождения, пострадавшая — женщина 1986-го. По словам свидетелей, её увезла реанимация с включёнными мигалками.
За углом стояла машина гаишников. Водитель сидел на обочине очень грустный, явно переживал«, — рассказали собеседники “Клопс”.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше