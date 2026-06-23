Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Ранее сайт KP.RU писал, что выпускник школы № 15 г. Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев показал уникальный результат на ЕГЭ-2026. Школьник впервые в истории региона набрал 100 баллов по трем ЕГЭ — русскому языку, профильной математике и физике.