Родители ростовских одиннадцатиклассников массово критикуют систему ЕГЭ

Исследование показало заметную разницу в оценках между теми, кто воспитывает выпускников, и остальными горожанами. Среди родителей одиннадцатиклассников противников экзамена оказалось больше всего — 66%. Главная претензия этой группы заключается в том, что современная школа делает упор на заучивание алгоритмов и механическую зубрежку, а не на развитие гибкого мышления. Положительно о ЕГЭ высказались лишь 27% родителей, отметив, что сама система не так страшна, как психологическое запугивание детей перед тестами.