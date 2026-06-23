Роналду оформил дубль и помог Португалии разгромить Узбекистан 5:0 на ЧМ

Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счётом 5:0 на чемпионате мира. Матч второго тура группового этапа прошёл на NRG Stadium в Хьюстоне (Техас). Криштиану Роналду открыл счёт на 6-й минуте, а на 39-й оформил дубль.