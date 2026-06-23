Роналду оформил дубль и помог Португалии разгромить Узбекистан 5:0 на ЧМ

Нуну Мендеш отличился на 17-й минуте, а Рафаэль Леау забил на 87-й. Ещё один гол в свои ворота на 60-й минуте отправил защитник узбекистанцев Абдувохид Нематов.
Благодаря этой победе португальцы набрали 4 очка и возглавили таблицу группы К. Следом идут Колумбия (3 очка), ДР Конго (1) и Узбекистан (0). Свой матч второго тура колумбийцы и конголезцы проведут в ночь на 24 июня.
В заключительном туре португальцам предстоит встретиться с колумбийцами, а узбекистанцы сыграют с командой ДР Конго. Обе игры пройдут в ночь на 28 июня.
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