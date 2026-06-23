Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча. Он открыл счет на шестой минуте и забил еще один мяч на 39-й. Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Среди членов португальской команды также отличились Нуну Мендеш (17') и Рафаэл Леау (87'). На 60-й минуте защитник сборной Узбекистана Абдувохид Нематов забил в ворота своей команды. Это стало девятым автоголом с начала чемпионата.