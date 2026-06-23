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В Калининградской области выпустили на волю семерых краснокнижных тюленей

В Калининградской области в естественную среду вернули семерых краснокнижных тюленей, прошедших реабилитацию после травм и истощения.

Источник: Аргументы и факты

Семь краснокнижных тюленей после полного курса восстановления выпущены на свободу в Калининградской области на побережье заповедника «Куршская коса». Об этом сообщили в центре «Сердце Морей».

Отмечается, что большинство детёнышей поступили с серьёзными травмами и истощением. Они набрали вес, залечили раны и восстановили охотничьи инстинкты. Контакты с людьми были сведены к минимуму, поэтому животные не привыкли к человеку.

Для наблюдения за их перемещениями специалисты закрепили на шерсти тюленей спутниковые метки.

Ещё три питомца — Майя, Шура и Влад — остаются под наблюдением и будут выпущены после набора нужного веса. Местные жители и туристы помогают находить обессиленных животных. Ранее при участии МЧС из рыбацких сетей была освобождена молодая самка, ей обработали раны и отпустили в море.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Сенгилеевские горы» родился птенец краснокнижного солнечного орла.

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