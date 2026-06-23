В Калининградской области выпустили на волю семерых краснокнижных тюленей

Ещё три питомца — Майя, Шура и Влад — остаются под наблюдением и будут выпущены после набора нужного веса. Местные жители и туристы помогают находить обессиленных животных. Ранее при участии МЧС из рыбацких сетей была освобождена молодая самка, ей обработали раны и отпустили в море.