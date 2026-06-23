В Калининградской области выпустили на волю семерых краснокнижных тюленей

Семь краснокнижных тюленей после полного курса восстановления выпущены на свободу в Калининградской области на побережье заповедника «Куршская коса». Об этом сообщили в центре «Сердце Морей».
Отмечается, что большинство детёнышей поступили с серьёзными травмами и истощением. Они набрали вес, залечили раны и восстановили охотничьи инстинкты. Контакты с людьми были сведены к минимуму, поэтому животные не привыкли к человеку.
Для наблюдения за их перемещениями специалисты закрепили на шерсти тюленей спутниковые метки.
Ранее сообщалось, что в национальном парке «Сенгилеевские горы» родился птенец краснокнижного солнечного орла.