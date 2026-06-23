В МВД предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми судебными повестками

В сообщении утверждается, что дело связано с IP-адресом пользователя. При этом человеку предлагают срочно связаться с отправителем. Мошенники также пугают тем, что если не ответить в течение 24 часов, против получателя будут приняты «серьёзные юридические меры». В МВД призывают не реагировать на подобные сообщения и проверять информацию только через официальные каналы.