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«Ведомости»: Правительство готовится смягчить требования к качеству бензина

Правительство России работает над планом по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Так, власти рассматривают возможность временного разрешения на выпуск нефтепродуктов, показатели качества которых (в частности, содержание серы) могут несколько отличаться от действующих требований техрегламента. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

Правительство России работает над планом по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Так, власти рассматривают возможность временного разрешения на выпуск нефтепродуктов, показатели качества которых (в частности, содержание серы) могут несколько отличаться от действующих требований техрегламента. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, реализация этой меры может занять около месяца. Помимо этого, правительственный план предполагает обязательства нефтяных компаний по обеспечению приоритетных поставок топлива на внутренний рынок, а также требование максимальной загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, говорится в материале.

21 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 июня призвал жителей региона сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин «исключительно в необходимых сейчас объемах». Уже 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях.

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