Главные новости за 23 июня. Ростов-на-Дону и область

Задержанных сотрудников Следственного управления СКР по Ростовской области доставили в Москву для проведения следственных действий. В столицу после задержания были этапированы руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Евгений Черноскутов, а также его подчиненные Геннадий Марченко и Руслан Ковган. Всех троих подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и других преступлениях коррупционной направленности. По версии следствия, сотрудники Следственного комитета могли быть причастны к незаконным действиям при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями против государственной власти и в сфере экономики.