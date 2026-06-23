С сыном на руках: Александра Трусова отметила 22-летие в Милане

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Она известна как первая фигуристка, успешно исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также четверной сальхов. Спортсменка также является первой, кто выполнил два, три, четыре и пять четверных прыжков в одной программе.