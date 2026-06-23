С сыном на руках: Александра Трусова отметила 22-летие в Милане

Фигуристка Александра Игнатова (урожденная Трусова) во вторник, 23 июня, отметила 22-летие в Милане. Спортсменка призналась, что поездка была спонтанной, так как изначально она планировала провести праздник дома. Фигуристка также опубликовала совместное фото с сыном Михаилом на фоне Собора Рождества Девы Марии.
— Вообще-то, я думала тихо отметить день рождения дома, но как обычно что-то пошло не так. Мы в Милане, — написала Трусова в своем Telegram-канале.
Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Она известна как первая фигуристка, успешно исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также четверной сальхов. Спортсменка также является первой, кто выполнил два, три, четыре и пять четверных прыжков в одной программе.
Среди прочего Трусова призналась, что очень ревнует своего мужа Макара Игнатова и запрещает ему кататься с другими спортсменками. Поэтому, когда ей поступило предложение о съемках в «Ледниковом периоде», она спросила разрешения для участия в проекте у супруга.