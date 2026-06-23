Новак: Плановые ремонты на НПЗ в России перенесли на более поздние сроки

Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в России перенесены на более поздние сроки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, сейчас предприятия работают с максимальной загрузкой мощностей, чтобы обеспечить стабильную переработку.