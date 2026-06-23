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Новак: Плановые ремонты на НПЗ в России перенесли на более поздние сроки

Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в России перенесены на более поздние сроки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, сейчас предприятия работают с максимальной загрузкой мощностей, чтобы обеспечить стабильную переработку.

Источник: Life.ru

«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жёстко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки», — заявил Новак.

Ранее Новак заявлял, что ситуация на топливном рынке РФ остаётся непростой, но контролируемой. По его словам, текущие процессы на рынке требуют внимания, но управляемость ситуации сохраняется.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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