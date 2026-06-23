США исключили из санкционного списка трех россиян

В мае 2022 года США объявили о введении санкций против представителей руководства Газпромбанка, и в списке числилась Наталия Пузырникова. В отношении Антона Круговова санкции ввели из-за его связей с компаниями Majory LLP и «Серния Инжиниринг», а в отношении Топчий — из-за связей с фирмой Invention Bridge SL, передает сайт ведомства.