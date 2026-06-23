США исключили из санкционного списка трех россиян

Министерство финансов США во вторник, 23 июня сообщило об исключении трех физических лиц из санкционных списков, касающихся России. Ограничения сняли с Антона Круговова, Тамары Топчий и Наталии Пузырниковой, при этом причина решения осталась неизвестной.
В мае 2022 года США объявили о введении санкций против представителей руководства Газпромбанка, и в списке числилась Наталия Пузырникова. В отношении Антона Круговова санкции ввели из-за его связей с компаниями Majory LLP и «Серния Инжиниринг», а в отношении Топчий — из-за связей с фирмой Invention Bridge SL, передает сайт ведомства.
4 июня нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает регулярный анализ действий Москвы — в случае выявления нарушений парламентарии предложили ввести дополнительные ограничения против российских чиновников, банковского сектора и нескольких ключевых отраслей экономики.
28 мая Вашингтон исключил из реестра антироссийских санкций два танкера и 11 физических лиц, включая покойных члены Федерального Собрания России.