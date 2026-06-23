Хвостатый за 14 лямов: Россиянам предлагают клонировать умерших питомцев, но это может быть просто дорогая лотерея

Подобные споры уже имели место за рубежом. В Канаде женщина заплатила около 3,7 миллиона рублей за клонирование кошки и получила котят только после нескольких неудач. В Сингапуре ветеринар клонировал собственную собаку, но первый щенок умер через четыре дня после рождения, а живой появился лишь со второй попытки. В США разбирательство вокруг клонирования чихуахуа Миракл Милли дошло до суда: хозяйка обвинила компанию в создании большего числа клонов и нецелевом использовании биоматериала.